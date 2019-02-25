غوارديولا بعد فوز "مانشستر سيتي": تشيلسي من أصعب الفرق

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رغم فوز فريقه مانشستر سيتي بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد مواجهة تشيلسي في مباراة أقيمت، الأحد الماضي، على ملعب "ويمبلي" - لندن، وانتهائها بنتيجة 3/4 بركلات الترجيح، أطلق المدير الفني لـ"مانشستر" بيب غوارديولا تصريحاتٍ جديدة عقب انتهاء اللقاء والتتويج، معترفاً أنّ "تشيلسي من أصعب الفرق التي واجهها في حياته".

وقال: "لا أعرف تفاصيل ما حدث بين ماوريسيو ساري وكيبا أرزيبالاجا حارس فريقه.. شاهدت الموقف ولكني لست الشخص المناسب للحديث حول هذا الشأن".

ومع هذه المباراة، يكون غوارديولا قد حقّق البطولة رقم 25 في مسيرته التدريبية، ويضيف: "لم أتوقع هزيمة تشيلسي أمامنا للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، خصوصاً أن الخسارة الأولى كانت بنتيجة 0-6". وختم: "كنت أتوقع نتيجة مختلفة لهذه المباراة".

مصدر الصورة: Goal.com

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