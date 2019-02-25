ساري يزيل آثار سوء الفهم مع حارسه كيبا

أخبار الآن | لندن - إنجلترا ( وكالات )

علّق ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي، على ما بدر من حارسه الإسباني كيبا أريازابالاجا، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، الذي حسمه مانشستر سيتي بركلات الترجيح، على ملعب "ويمبلي".

وأكد ساري في تصريحات صحفية أنه لن يعاقب كيبا، لأن المشكلة كانت سوء فهم فقط، فاللاعب لم يكن مصابا أو أنه لم يكن قادرا على خوض ركلات الترجيح، لأن الطبيب أكد أنه لا يعاني من إصابة، وقادر على المواصلة.

ورفض كيبا الامتثال لقرار مدربه في الدقائق الأخيرة باستبداله بعدما تعرض لإصابة عضلية، وفوت الفرصة على ساري لاستغلال الحارس البديل الأرجنتيني ويلي كاباييرو في التصدي لركلات الترجيح.

وأضاف: "كنت بحاجة للعودة للهدوء قليلا، لذلك قررت الذهاب ناحية غرف الملابس، لقد أدرك كيبا أنني طلبت تغييره بسبب إصابته، وقال لي إنه لا يعاني من إصابة".

وواصل: "اللاعبون قدموا ما طلبته منهم، أنا فخور باللاعبين، أظهرنا للجميع قوتنا، ولم نتنازل عن شيء للمنافس، أنا سعيد بما قدمه اللاعبون".

وعن مستقبله مع البلوز، قال ساري: "عليكم أن تسألوا النادي، أنا هنا سعيد للغاية، وفي المباريات الأخيرة بدأنا في التحسن، وبالفعل تحسنا كثيرا".

واختتم تصريحاته، قائلا: "أعتقد أن النادي سيفخر بهذا الأداء، لأن المستوى كان جيدا جدا أمام أفضل فريق في أوروبا في رأيي".

وتوج فريق مانشستر سيتي بأول ألقاب الموسم، وهو اللقب السادس للفريق في البطولة، والثالث في السنوات الأربع الأخيرة، إلا أنه لم يأت بسهولة، بعدما قدم تشيلسي مباراة جيدة لا سيما من الناحية الدفاعية، عكس مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري، والتي انتهت بفوز سيتي بسداسية نظيفة.

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