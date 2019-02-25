روني يتجه إلى مهنة غريبة بعد الاعتزال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

يخطط نجم كرة القدم الإنجليزي واين روني لمرحلة ما بعد الاعتزال، التي تتضمن مهنة بعيدة كل البعد عن الرياضة.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن روني سيخرج من الملاعب الخضراء نهاية الموسم إلى الحقول الخضراء ليصبح مزارعا، حيث تقدم بطلب إلى مجلس محلي في مقاطعة تشيشير غربي بريطانيا، لبناء مخزن ضخم في قصره الذي يبلغ ثمنه 26 مليون دولار، حتى يتمكن من تخزين الجرارات الزراعية وبالات القش.

وقالت الصحيفة إن روني كلّف شركة بالعمل على أخذ الإذن من السلطات من أجل تنفيذ الخطة، التي تظهر ضمنيا رغبة نجم مانشستر يونايتد السابق في جلب حيوانات، مثل تلك التي تربى في المزارع كالأبقار.

وجاء في طلب الإذن إن المنشأة التي سيتم بناؤها تهدف إلى توفير مكان للآلات والمعدات التي تعمل في الزراعة، كما ستكون مخزنا للقش.

وسيكون المخزن الضخم في منطقة منخفضة بنحو مترين عن الأرض المحيطة به، وسيحيط به جدار كي لا يتمكن أي من الأشخاص الموجودين في الجوار رؤية ما يحدث داخله.

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