ميسي يصل للهاترك الـ50 ويقترب من رقم كريستيانو!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تمكن المهاجم الأرجتيني ليونيل ميسي، من انتزاع فوز جديد على إشبيلية بتسجيله ثلاثية إضافة لـكرة رائعة للأوروغوياني لويس سواريز الذي دوّن الهدف الرابع في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة بنتيجة 4-2 السبت في الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهذه المباراة حافظ برشلونة على صدارة الـ"ليغا" برصيد 57 نقطة فيما يأتي الفريق الأندلسي في المركز الخامس مؤقتاً برصيد 37 نقطة.

ميسي وبعد تسجيله الثلاثية يدخل تاريخ الليغا، بعدما أصبح اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف أمام خصم واحد.

جدير بالذكر أن إشبيلية استقبل من ميسي 28 هدفًا في الدوري الإسباني فقط.



و لا يزال اشبيلية الضحية المفضلة لميسي في الليغا وهو أكثر فريق سجل البرغوث في شباكه أهدافًا.



ووصل ميسي للهاتريك رقم 50 في مسيرته الكروية مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، حيث سجل 6 مع المنتخب و44 مع برشلونة.

ويقترب بذلك ميسي صاحب الـ50 هاتريك، من رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 51.

مصدر الصورة : goal

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