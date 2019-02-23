هل يذكركم هذا الفتى بلاعب برشلونة "ميسي"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( برشلونة )

قبل أيام ، كان الحديث قد بدأ في برشلونة في البحث عن وريث للأسطورة ميسي ، فهم على بعد سنوات قليلة من اعتزاله ، لكن يبدو أن برشلونة تؤسس لخلافاء لميسي منذ الصغر ، فقد نشرت أكاديمية نادي برشلونة الإسباني، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، صورة لفتى صغير في صفوفها، ملامحه تشبه كثيرا ملامح نجم الفريق الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي.

فهل استنسخوا ميسي صغير ؟!

علقت الأكاديمية على الصورة، التي التقطت للاعب الصغير خلال احتفاله بأحد أهدافه على طريقة ميسي، بالقول: "وجه هذا الفتى يذكرنا بشيء ما.. وأنتم؟".

يعتقد بعض المغردون أن الشبه الكبير بين اللاعب الصغير و"البرغوث" ، يوحي بأن نادى برشلونة يستنسخ نسخة جديدة من أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

بينما يظن البعض أن الذي في الصورة هو ابن ميسي تياغو

يذكر أن ميسي، انضم لبرشلونة وهو بعمر 14 عاما في العام 2000،، وتدرج في فئات الناشئين وصولا للفريق الأول في العام 2004.

وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات،و كان قد انضم لأكاديمية برشلونة "لا ماسيا" قادما من فريق "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني.

اقرأ أيضاً :

تركي آل الشيخ يعلن بيع فريق بيراميدز

خلال 10 سنوات .. اليكم 11 لاعباً صنعوا التاريخ في ليفربول !