عشية لقاء القمة.. هذا ما قاله غوارديولا عن مباراة ليفربول

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قبل يومٍ واحدٍ من إنطلاق مباراة ليفربول في وجه مضيفه مانشستر يونايتد، خلال الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خرج المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا بتصريحات جديدة تحدث فيها عن هذا اللقاء من جهة، والمباراة التي سيخوضها فريقه أيضاً الأحد.

فقد أعلن غوارديولا في تصريحات للمؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة أنّه "لن يتمكن من متابعة مباراة ليفربول - مانشستر يونايتد، لأنّه سيكون مع لاعبي فريقه مانشستر سيتي في أوج استعداداتهم لخوض المباراة ضد تشيلسي"، وقال: "خلال هذه المباراة سنكون نجهز أنفسنا لمباراتنا، وبالتالي لن يكون هناك وقت لمشاهدة تلك المباراة القمة".

ومن المقرر أن يقام لقاء تشيلسي - مانشستر سيتي على ملعب ويمبلي ضمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية. وفي هذا الإطار، يسعى غوارديولا للحفاظ على لقب الطولة للعام الثاني على التوالي.

مصدر الصورة: GiveMeSport

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