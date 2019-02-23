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اودي تقدم سيارات فارهة للاعبي ريال مديد ( صور )

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( @realmadridarab

أهدى الراعي الرسمي آودي  لفريق القرن في القارة الأوروبية العجوز ريال مدريد أخر الموديلات من سياراته الفارهة . 

وقدمت  شركة "أودي" الألمانية العريقة في عالم المركبات، سيارات جديدة للاعبي الفريق الملكي الأسباني "ريال مدريد"، وهي العادة السنوية لها . 

 والتقط نجوم ريال مدريد مع السيارات الجديدة  الصور أثناء تسلمها أمام عدسات وسائل الإعلام الأسبانية والعالمية.

مصدر الصور: realmadrid.com 

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