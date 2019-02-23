اودي تقدم سيارات فارهة للاعبي ريال مديد ( صور )

لأول مرة بشكل رسمي، كشفت شركة "بورش" الفارهة عن سيارتها الكهربائية الجديدة التي لقبتها بإسم Mission E، والتي كانت منتظرة من قبل محبي سيارات "بورش"..

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بعدما توقفت الرسائل القادمة اليها من أستراليا، ظلت ماريا تراسل زوجها باستمرار مدة 50 عاما، أما هو فلا يرد عليها .. لكن ما كان ينتظرها بعد 50 سنة كان مذهلا!