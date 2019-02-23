اودي تقدم سيارات فارهة للاعبي ريال مديد ( صور )
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( @realmadridarab)
أهدى الراعي الرسمي آودي لفريق القرن في القارة الأوروبية العجوز ريال مدريد أخر الموديلات من سياراته الفارهة .
وقدمت شركة "أودي" الألمانية العريقة في عالم المركبات، سيارات جديدة للاعبي الفريق الملكي الأسباني "ريال مدريد"، وهي العادة السنوية لها .
والتقط نجوم ريال مدريد مع السيارات الجديدة الصور أثناء تسلمها أمام عدسات وسائل الإعلام الأسبانية والعالمية.
مصدر الصور: realmadrid.com
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