سامي خضيرة يتخلف عن لقاء أتلتيكو مدريد.. والسبب مقلق!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يغيب اليوم اللاعب الألماني سامي خضيرة، عن مواجهة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، في دوري أبطال أوروبا. حسبما أعلن المدير الفني لنادي يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري.

وكان أشيع مؤخراً في وسائل الإعلام الإيطالية أن خضيرة يعاني من عدم انتظام في ضربات القلب، ما يلزمه إجراء فحوصات طبية .

وأكد أليغري في مؤتمر صحفي في ملعب واندا متروبوليتانو الذي سيستضيف نهائي البطولة في يونيو/حزيران المقبل إن خضيرة مكث خضيرة تورينو لإجراء فحوصات طبية.

وأشار المدير الفني إلى أن البرازيلي دوجلاس كوستا سيتخلف أيضاً عن مباراة أتلتيكو مدريد، بسبب الإصابة .

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