6 لاعبين تألقوا في بطولة كأس آسيا.. من هم؟ (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال بطولة كأس آسيا التي أقيمت على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، ثمّة العديد من اللاعبين الذين تألقوا خلال المباريات، وأبدوا أداءً منقطع النظير ضمن منتخباتهم.

وفي هذا الإطار، طرح موقع "رياضة.كوم" لائحة للتصويت لأفضل اللاعبين الذين تألقوا في البطولة، وهم على النحو التالي:

1- نجم الإمارات علي مبخوت

(غول.كوم)

2- نجم السعودية هتان باهبري

(عكاظ)

3- نجم أوزباكستان شومورودوف

(كورة)

4- نجم العراق مهند علي

(كورة)

5- نجم الأردن موسى التعمري

(كورة)

6- نجم اليابان يويا أوساكو

(كورة)

مصدر الصورة: مونت كارلو الدولية

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