ألكاسير ينضم إلى دورتموند رسمياً

أخبار الآن | برشلونة - إسبانيا - (وكالات)

كشف نادي برشلونة الإسباني، أن نادي بروسيا دورتموند الألماني فـَعَّل بند الشراء المتفـَق عليه في عقد اللاعب باكو ألكساير ، الذي يَسمح له بالتعاقد نهائيا مع المهاجم ، بعدما دفع للنادي الكاتالوني 23 مليون يورو.

وأشار برشلونة في بيان، إلى أن دورتموند سيدفع مبلغا إضافيا قدره 5 ملايين يورو ، رسوما إضافية للاعب البالغ من العمر 25 عاما، مع الاحتفاظ بحصة 5 في المئة من أية صفقةِ بيع مستقبلية.

وأضاف النادي: "استفاد بوروسيا دورتموند من خيار الانتقال الدائم في الاتفاق مع برشلونة الذي تم التوصل إليه في أغسطس الماضي بخصوص اللاعب باكو ألكاسير"، وفقاً لما ذكرته وكالة فرانس برس.

وكان ألكاسير قد انضم لبرشلونة مقابل 30 مليون يورو من فالنسيا عام 2016، لكنه لم يحصل على فرصته مع النادي الكاتالوني، فانتقل إلى دورتموند الصيف الماضي على سبيل الإعارة وتألق منذ ذلك الوقت.

وكما سجل اللاعب 16 هدفا في 20 مباراة خاضها مع فريقه الجديد والمنتخب الوطني، مساهما في تصدر دورتموند لترتيب الدوري المحلي بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

للمزيد:

أسامة إدريسي يسجل هدفا لألكمار من ركنية