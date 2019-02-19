كلوب يثير قلق جماهير ليفربول قبل مواجهة بايرن

أخبار الآن | ليفربول – المملكة المتحدة (وكالات)

أثار المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مخاوف جماهير الريدز قبل المباراة الصعبة أمام بايرن ميونخ في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب لصالح الموقع الإلكتروني للفريق وأكد خلالها أن موقف المصابين من المشاركة في المباراة غير محدد بعد.

وقال كلوب أنّه لا يملك جوابا بنسبة 100% و أنّ فريقه سيلعب أمام بايرن ميونخ يوم الثلاثاء، ويجب أن يكون كل شيء واضحًا في الوقت الحالي و لكن الواقع يفيد غير ذلك.

وأضاف: "فينالدوم تدرب مع الفريق ويبدو أنه جاهز وشاكيري مر بمراحل عديدة وقام بالكثير من الأشياء ويبدو أنه قريب، دعونا نرى".

وأكمل: "الأمر مختلف مع ديجان لوفرين، فيجب أن ننظر دقيقة بدقيقة إذا ما كان هناك فرصة أم لا من أجل مشاركته، هذا كل شيء أستطيع قوله عن الإصابات".

يذكرأن فريق ليفربول يعاني بالفعل بعيدًا عن الإصابات من غياب النجم الهولندي فِيرْجِل فَان دَايْك بسبب الإيقاف الموقع عليه لتراكم البطاقات.

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