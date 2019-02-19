رونالدو يختفي عن غلاف فيفا 19 فهل التهم التي تلاحقه وراءها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( بيان صحفي )

غياب وجه اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن غلاف لعبة فيفا الشهيرة في نسختها الأخيرة أثار الكثير من الجدل ، فهل نزلت بالدون اللعنات بسبب تهم الاغتصاب التي تلاحقه؟

شركة "إلكترونيك آرتس" الأمريكية " تحدثت أخيراً و لأول مرة، عن سبب محو وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من غلاف النسخة الجديدة للعبة الشهيرة "فيفا 19".

ووفق ما ذكر موقع "سبورتس كيدا"، فإن شركة "إلكترونيك آرتس" المعروفة بـ"إي آي سبورتس" أصدرت بيانا تفسر فيه سبب عدم استخدام وجه نجم يوفنتوس في غلاف لعبتها.

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وقال متحدث باسم الشركة "مع حضور دوري أبطال أوروبا في لعبة فيفا 19 هذا العام، لدينا فرصة مواتية لتقديم نماذج جديدة من اللاعبين، تعكس الإثارة الحقيقية لكرة القدم".

وتابع "نحتفل في كثير من الأحيان بمواهب مختلفة في مبارياتنا الكروية.. لذلك قررنا عرض أكبر النجوم في كرة القدم وجلب لاعبين جدد لخلق مزيد من الإثارة".

ومن دون سابق إنذار، قررت شركة الألعاب الإلكترونية الضخمة إزالة وجه رونالدو من غلاف لعبتها ذائعة الصيت، بعد أن كان الوجه الرئيسي للعبة هذا الموسم.

وكان عدد من التقارير الإعلامية ربط إزالة صورة رونالدو من غلاف فيفا 19، بالقضية التي اتهم خلالها اللاعب باغتصاب سيدة أمريكية عام 2009، في فندق بمدينة لاس فيغاس.

ورفض المتحدث ربط قرار الشركة بمزاعم الاغتصاب التي تلاحق رونالدو، حيث تجنب قدر الإمكان الخوض في المسألة.

واكتفى بالقول "الاتهامات التي يواجهها رونالدو مثيرة للقلق.. نحن نراقب الوضع عن كثب. ونتوقع دائما أن يكون سلوك سفرائنا متفقا مع قيم شركتنا".

ويضم الغلاف الجديد للعبة 3 نجوم، هم البرازيلي نيمار (باريس سان جرمان)، والأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.



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