ما حقيقة نية الأمير محمد بن سلمان شراء نادي مانشستر يونايتد؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وزير الإعلام السعودي)

بعد أيام على تداول أنباء نية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، غرد وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة على تويتر ، نافيا الخبر .

ونشر الشبانة تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قال فيها: "الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تماما. فحقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".

ونشرت صحيفة "The Sun" البريطانية، السبت، تقريرا زعمت فـيه عن رغبة بن سلمان في شراء نادي الشياطين الحمر، وذكرت أن قيمة العرض السعودي للصفقة المزعومة بلغت 3.8 مليار جنية إسترليني أي حوالي 4.9 مليار دولار.

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