بينهم رونالدو وميسي.. 6 نجوم يمتلكون أغلى الطائرات (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرون هم النجوم الّذين يتميزون بثرواتهم الطائلة، والتي تمكنهم من اقتناء الكثير من الأشياء التي يصعب على أيّ أحدٍ شراؤها، مثل الطائرات الخاصة.

ومن بين هؤلاء، عددٌ من نجوم كرة القدم، الذين لديهم بصماتٌ لا تُمحى في السجلات التاريخية الرياضية. فمن خلال ثرواتهم، تمكّن هؤلاء من شراء طائرات خاصة لا يقل سعر الواحدة منها عن الـ24 مليون دولار. فمن هم هؤلاء؟

1- النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو - لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي: سعر طائرته الخاصة يبلغ 40 مليون دولار.

(legit.ng)

(legit.ng)

(totalsportek)

2- النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي - لاعب نادي برشلونة الإسباني: سعر طائرته الخاصة يبلغ 35 مليون دولار.

(the sun)

(the sun)

(the sun)

3- النجم الإنجليزي دايفيد بيكهام - لاعب نادي مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق: سعر طائرته الخاصة يبلغ 27 مليون دولار.

(the sun)

(totalsportek)

4- النجم الفرنسي بول بوغبا - لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الانجليزي: سعر طائرته الخاصة يبلغ 25 مليون دولار.

(totalsportek)

(the sun)

5- النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش - لاعب نادي أنجلوس جالاكسي الأمريكي: سعر طائرته الخاصة يبلغ 24 مليون دولار.

(totalsportek)

(the sun)

6- النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا - لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي: سعر طائرته الخاصة يبلغ 11 مليون دولار.

(totalsportek)

(the sun)

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