حاملة اللقب مرسيدس تكشف عن سيارتها الجديدة للفورمولا1(صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( تربو )

سعياً للفوز في بطولات سباقات الفورمولا 1 كشفت مـرسيدس حامل لقب فئة الصانعين بـ بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 عن سيارة W10 Formula 1 الجديدة التي تأمل أن تحملها إلى الفوز السادس على التوالي في البطولات العالمية

و بدأ السائقان فالتري بوتاس والأسطوري لويس هاملتون في التدريب على السيارة الجديدة في مضمار مدينة سيلفرستون.

وقال توتو وولف، رئيس فريق العمل، "موسم 2019 سيكون تحدياً جديداً لنا جميعاً". "لقد تغيرت الأنظمة إلى حد كبير. يجب أن نبدأ من الصفر، ونحتاج لأن نثبت أنفسنا مرة أخرى ضد توقعاتنا الخاصة وضد منافسينا".

وأردف "نبدأ الموسم برصيد صفر نقطة، لذلك نحن لا نأخذ أي شيء كأمر مسلم به، ولا يوجد أي شعور بالاستحقاق لنكون في المقدمة".

وأضاف: "نحن حريصون على الوصول إلى برشلونة ، لوضع معايير ثابتة ضد عمليات المحاكاة الخاصة بنا ومعرفة ما إذا كانت توقعاتنا تسير على المسار الصحيح"

"سنركز على أنفسنا ، ونبني الأداء ونأمل أن نكون مستعدين عندما تبدأ أول دورة تنافسية حقيقية يوم السبت في مضمار ملبورن."

ويعتبر فريق مرسيدس أول فريق في تاريخ الفورمولا واحد يفوز بستة ألقاب متتالية للسائقين والصانعين، منذ بداية الحقبة التوربينية الهجينة الحالية.

و في نفس السياق أكد حامل لقب البطولة لويس هاميلتون الذي جدد عقده لعامين مع فريقه والذي يسعى للفوز بلقبه السادس ليصبح ثاني سائق في التاريخ يفوز بستة ألقاب عالمية ، "أن عام 2018 كان عامًا عظيماً".

وأتفق معه توتو وولف مدير الفريق حيال السيارة الجديدة والذي أكد أن موسم 2019 سيكون تحدياً جديداً للجميع . لافتُا إلى أن فريقه سيبدأ من الصفر بعد تغيير قوانين البطولة بقدر كبير ، و أضاف أن الفريق يحتاج لإثبات مكانته مجدّدًا في مواجهة التوقعات الخاصة وفي مواجهة المنافسين .

وأوضح أن عام 2019 سيكون أفضل. و أشار إلى استعداده للمافسات و وسيحاول الاستمرار في الضغط و تحقيق المزيد.

مصدر الصور : تربو

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