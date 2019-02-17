إتفاق جديد.. "الأولمبياد" يوحّد الكوريتين

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن وزير الرياضة في كوريا الجنوبية دو جونج هوان، ونظيره الكوري الشمالي كيم إيل جوك، عن "نية بلديهما استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032".

ويأتي هذه الإعلان كثمرة لمساعي الكوريتين لإستضافة دورة الألعاب الصيفية بصورة مشتركة منذ الإتفاق على ذلك خلال قمتهما في سبتمبر/أيلول 2018. وكانت كوريا الجنوبية اختارت العاصمة سيول كمكان لإقامة الدورة، في حين طرحت كوريا الشمالية مدينة بيونغ يانغ.

وفي هذا الصدد، أكّد هوان أنّ "رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، أعرب عن دعمه لذلك، واصفاً هذا العرض بالتاريخي، وقد أكّد على مساعدة اللجنة لتحقيق تلك الإستضافة المشتركة". من جهته، اعتبر جوك أنّ "الرياضة لديها قوة عظمى خاصة، ويمكن أن تساهم في السلام العالمي وتحقيق الوحدة".

مصدر الصورة: Social Media Club

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