وصول جثمان سالا إلى أخر محطاته

أخبار الآن | بروغريسو - الأرجنتين - (وكالات)

وصل جثمان لاعب كرة القدم الأرجنتيني، إيميليانو سالا، إلى الأرجنتين استعدادا للجنازة التي ستقام بمسقط رأسه الأسبوع المقبل.



ومن المقرر أن ينقل جثمان لاعب كادريف سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى بروغريسو التي تبعد نحو 538 كيلومترا شمال غربي العاصمة حيث سيوارى الثرى، وسيقام حفل تأبين مفتوح للجميع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارة "فان" تنقل الجثمان من مطار العاصمة بوينس آيرس وتتحرك ببطء بمرافقة عدد من سيارات الشرطة الأرجنتينية.

وكان سالا (28) عاما، في طريقه من نانت ناديه السابق الواقع بغرب فرنسا ليشارك في أول مباراة له مع فريقه الجديد كارديف سيتي، عندما تحطمت الطائرة الخفيفة التي كان يستقلها في 21 يناير الماضي فوق القنال الإنجليزي.

وتم العثور على حطام الطائرة في الثالث من فبراير الجاري، بعد عمليات بحث تحت الماء بتمويل خاص وتم انتشال الجثة بعدها بثلاثة أيام.

ومن المنتظر أن يشارك نيل وارنوك مدرب كارديف سيتي، وكين تشو الرئيس التنفيذي للنادي في جنازة سالا.

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