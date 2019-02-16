حملة كبيرة على محمد صلاح.. ومطالبة بـ"توقيفه مدى الحياة"!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يواجه اللاعب المصري، نجم نادي "ليفربول" محمّد صلاح، موجة انتقادات عارمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب "التمثيل" الذي يقوم به أثناء المباريات، على حدّ تعبير الناشطين. وتعزّزت هذه الإتهامات بحق صلاح إبّان العديد من المباريات، لا سيما في تلك التي خاضها "ليفربول" ضدّ "كريستال بالاس" و "نيوكاسل يونايتد" و "أرسنال".

غير أنّ ما زاد هذه الإنتقادات والإتهامات بحق اللاعب الدولي، هو ما حصلَ مؤخراً مع لاعب "وست بروميتش ألبيون" دوايت غايل. فبعد اعترافه بـ"التحايل" و"التمثيل" خلال مباراة فريقه أمام "نوتنغهام فورست"، الثلاثاء، في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، تعرّض غايل للإيقاف عن اللعب، الأمر الذي فتح الباب على مصرعيه بشأن صلاح، وتمثيله خلال المباريات.

وفي السياق، أعرب عددٌ من الناشطين عن سخطهم بشأن قرار توقيف غايل وتناسي ما يقوم به صلاح، في حين دعا آخرون الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى التعامل مع جميع اللاعبين بشكلٍ مساوٍ ومن دون أي تفرقة، وتوقيف جميع اللاعبين الذين يعمدون إلى التحايل.

وخلال الحملة التي شنها الناشطون، فقد اعتبر بعضهم أنّ "الإتحاد الإنجليزي لا يطال إلّا الأندية الصغيرة، في الوقت الذي بات معروفاً أنّ صلاح يتحايل بطريقة أكثر وضوحاً، ورغم ذلك لا يتعرّض للتوقيف".

إلى ذلك، رأى ناشط آخر أنّه "في حال تمّ توقيف غايل بسبب مباراةٍ واحدة، فإنّه يجب على الإتحاد توقيف محمد صلاح مدى الحياة لما يقوم به من تمثيل وتحايل خلال المباريات".

(تحايل دوايت غايل - Sportnieuws)

مصدر الصورة: CNN Arabic

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