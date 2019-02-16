بيكيه ينضم لأساطير برشلونة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أصبح جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، على أعتاب تحقيق رقم مميز خلال مواجهة بلد الوليد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليغا.

وسيرفع بيكيه اليوم، رصيد مبارياته في الليغا بقميص البارسا لـ300 مباراة، حيث حقق 226 انتصارًا، و50 تعادلاً، و23 خسارة.



وسجل بيكيه، خلال هذه المباريات 27 هدفًا، وتلقى 79 بطاقة صفراء، و6 بطاقات حمراء.

ولعب بيكيه في الليجا، بصفوف ريال سرقسطة، على سبيل الإعارة من صفوف مانشستر يونايتد موسم 2006-2007، حيث خاض 22 مباراة حقق فيها 8 انتصارات، و10 تعادلات، و4 هزائم، وسجل هدفين.



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