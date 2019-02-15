برشلونة يمدد عقد مدربه فالفيردي

أخبار الآن | برشلونة - إسبانيا (وكالات)

أعلن نادي برشلونة حامل لقب ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تمديد عقد مدربه أرنستو فالفيردي لموسم إضافي مع خيار التمديد لموسم ثان.

ومنذ قدومه إلى برشلونة من أتلتيك بلباو في مايو 2017 بدلا من لويس أنريكي، نجح فالفيردي (55 عاما) بقيادة الفريق إلى لقبي الدوري والكأس المحلية الموسم الماضي، قبل أن يضيف إليها الكأس السوبر مطلع الموسم.



وأشار نادي برشلونة في بيان، توصل برشلونة ومدرب فريقه الأول إلى اتفاق لتمديد العقد بين الطرفين لموسم إضافي (2019-2020) مع الخيار (التمديد) لموسم ثان.

وقاد فالفيردي برشلونة في 96 مباراة رسمية، فاز في 65 منها (43 في الدوري و11 في الكأس و10 في دوري الابطال وواحدة في الكأس السوبر)، وتعادل 22 مرة مع 9 خسارات فقط.





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