توتنهام يقسو على بوروسيا دورتموند بثلاثية نظيفة

أخبار الآن | لندن - إنجلترا ( وكالات )

وضع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، بثلاثية قاسية، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب ويمبلي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 للبطولة القارية.

وسجل الثلاثي هيونج مين سون، ويان فيرتونخين، وفرناندو يورنتي أهداف السبيرز، في الدقائق 47 و83 و86، ليعزز توتنهام حظوظه في حجز تذكرة التأهل إلى دور الـ8.

يذكر أن م واجهة الإياب بين الفريقين ستكون في الخامس من شهر مارس/ أذار المقبل في ألمانيا.

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