بينهم بوغبا وخضيرة.. 6 لاعبين إنتقلوا ليوفنتوس مجاناً (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

إنضم الويلزي آرون رامسي (28 عاماً)، مؤخراً، إلى نادي "يوفنتوس" الإيطالي، في صفقة إنتقال حر. ففي يونيو/حزيران المقبل، ينتهي عقد رامسي مع نادي "أرسنال" الإنجليزي، الأمر الذي يتيح له الإنتقال إلى النادي الجديد، من دون أن يضطر الأخير إلى دفع أي ثمنٍ لـ"أرسنال".

وعلى مدى السنوات الماضية، استطاع "يوفنتوس" إتمام صفقات إنتقال عديدة للاعبين إلى صفوفه، وتميّزت بـ"مجانيتها"، حيث لم يضطر النادي إلى دفع أي أموالٍ لقاء ضمّ لاعبين جدد.

فإليكم قائمة بأسماء اللاعبين انضموا إلى "يوفنتوس" في صفقات مجانية وصفقات انتقال حر:

1- داني ألفيس

- قدم من برشلونة الإسباني إلى يوفنتوس في صفقة انتقال مجانية

- لعب لموسم واحدٍ فقط مع النادي الجديد، وخاض معه 33 مباراة أحرز خلالها 6 أهداف بجانب مجموعة من التمريرات الحاسمة.

- حقق بطولتي الدوري والكأس ووصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ريال مدريد.

- يلعب حالياً ضمن صفوف "باريس سان جيرمان".

(كوورة - رويترز)

2- سامي خضيرة

- إنتقل إلى يوفنتوس عام 2015 قادماً من ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

- ساعد الفريق على تحقيق الثنائية المحلية في 3 مواسم، والوصول إلى نهائي دوري الأبطال الاوروبي.

- أحرز 21 هدفاً مع يوفنتوس حتى الآن.

(سبورت 360)

3- فرناند يورنتي

- إنتقل من أتلتيك بيلباو بعد 8 سنوات مع الفريق الباسكي، وانضم إلى يوفنتوس في صفقة انتقال مجانية، ولعب ضمن صفوفه لموسمين.

- خاض موسمه الأول مع الفريق الجديد بين العامين 2013 - 2014.

- أحرز مع يوفنتوس 27 هدفاً.

(غول.كوم)

4- فابيو كانافارو

- صفقة إنتقاله إلى يوفنتوس من أنجح الصفقات في التاريخ، حيث كانت بدون مقابل تقريباً.

- انتقل كانافارو من إنتر ميلان إلى يوفنتوس، وبقي ضمن صفوفه قرابة العامين.

- انتقل بعد ذلك إلى ريال مدريد في صيف 2006 بعد هبوط يوفنتوس للدرجة الثانية بعد فضيحة كالتشيوبولي.

- عاد إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر بعد 3 سنوات، ليلعب موسماً مخيباً في العام 2010.

(Real Madrid CF)

5- بول بوغبا

- انتقل إلى يوفنتوس من مانشستر يونايتد عام 2012 بصفقة انتقال حر.

- لعب مع الفريق لـ 4 مواسم.

- في العام 2016، قرر بوغبا العودة مجدداً إلى مانشستر يونايتد، لكن يوفنتوس باعه بـ 105 ملايين يورو.

- حينها، كان بوغبا اللاعب الأغلى في العالم.

(BBC)

6- أندريا بيرلو

- إنتقل إلى يوفنتوس في صفقة إنتقال حر.

- اعتبر إنتقاله إلى النادي العجوز بمثابة "صفقة القرن" على حد قول الحارس الأسطوري لـ"يوفنتوسط جيجي يوفون.

(سبورت 360)

مصدر الصورة: Daily Star

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