إليكم أفضل 10 أندية في تاريخ كرة القدم.. من المتصدر؟
أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة ( فرانس فوتبول )
اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أفضل 10 أندية في تاريخ كرة القدم ، وأكدت المجلة التي تمنح الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم أن دراستها لمست عدة جوانب أبرزها الألقاب وعدد الكرات الذهبية وقيمة الفريق المالية وإيراداته السنوية ومصاريفه وإيرادات النقل التلفزيوني وعدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي وشعبيته في العالم وقيمته في التاريخ.
اليكم الترتيب العكسي للفرق :
المركز العاشر: أرسنال / 88 نقطة
المركز التاسع: ماشستر سيتي / 89 نقطة
المركز الثامن: تشيلسي / 91 نقطة
المركز السابع: باريس سان جيرمان / 94 نقطة
المركز السادس: يوفنتوس / 110 نقطة
المركز الخامس : ليفربول / 120 نقطة
المركز الرابع: بايرن ميونخ / 135 نقطة
المركز الثالث : مانشستر يونايتد / 151 نقطة
المركز الثاني: برشلونة / 177 نقطة
المركز الأول: ريال مدريد / 184 نقطة
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