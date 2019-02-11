مفاجأة لرونالدو في أرضية الملعب.. ماذا حصل مع الدون؟ (صورة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت المباراة التي جمعت "يوفنتوس" و "ساسولو"، الأحد، حادثة طريفة كان أساسها النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو.

فخلال الشوط الثاني من اللقاء الذي إنتهى بفوز يوفنتوس بنتيجة 3 - 0، فوجئ رونالدو برجلٍ نصف عارٍ يتّجه نحوه بعدما اقتحم أرضية الملعب هارباً من أفراد الأمن. وفي تلك الأثناء، كان الرجل بعيداً عن نجم يوفنتوس سنتيمترات قليلة، حتى فاجأه بأداء احتفاله الشهير بطريقة القفزة المرتفعة في الهواء.

ما حصلَ دفع برونالدو إلى التصرف بشكلٍ مختلف هذه المرّة، مقارنة مع الحوادث المماثلة التي تحصلُ خلال المباريات، خصوصاً عندما يقتحم مشجع الملعب. فرونالدو عادة ما يبتعد عن المشجع في الملعب، لكن هذه المرة، ظلّ مكانه ورّبت بهدوء على وجه الرجل. وبعدها، وصل رجال الأمن وسحبوا الرجل خارج أرضية الملعب.

(Het Nieuwsblad)

وكان رونالدو أحرز هدفين في مباراة الأمس، الأمر الذي رفع رصيده إلى 18 هدفاً في الدوري، وإلى 20 في كافة المسابقات بموسمه الأول ما يوفنتوس.

وبعد تسجيله الهدف الثاني، عمد رونالدو إلى الذهاب إلى زاوية الملعب وقفز محتفلاً على طريقة زميله الأرجنتيني باولو ديبالا عقب الوثبة. واعتبر البعض أنّ ما قام به رونالدو هو في إطار المساندة لزميله الذي شهد مستواه تراجعاً خلال الفترة الأخيرة.

مصدر الصورة: تويتر -@BBCSport

للمزيد:

يوفنتوس يعزز صدارته للدوري الإيطالي