لاعب عربي يدخل تاريخ "الليغا"بـ3 أهداف في مباراة واحدة!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في إنجازٍ فردي غير مسبوق، دخل اللاعب الدولي المغربي يوسف النصيري تاريخ الدوري الإسباني، بعدما سجل 3 أهداف لفريقه ليغانيس ضمن مباراة واحدة أمام ريال فيتس، في الجولة 23 من الليغا.

وأتت الأهداف الثلاثة في الدقائق 22 و 36 و 66 من المباراة، ويعتبر هذا الإنجاز الذي حققه النصيري، هو الأول في تاريخ ليغانيس الذي بات يحتل المركز 11 برصيد 29 نقطة.

وبذلك، يكون النصيري رفع رصيده من الأهداف في الليغا إلى 8، منذ بداية الموسم الحالي، علماً أنّ سجّل 7 أهداف خلال آخر 5 مباريات في الدوري المحلي.

وفي تصريح له عقب إنتهاء المباراة، أكّد النصيري أنّ "هذا الإنجاز ليس إنجاه الشخصي، بل هو إنجاز كل الفريق بفضل مجهود الجميع".

وقال: "تسجيل ثلاثية لأول مرة في تاريخ ليغانيس شيء جميل سيبقى دائماً في الذاكرة، والأهم في كل هذا أننا قدمنا مباراة جيدة، وحصدنا 3 نقاط مهمة جداً بالنسبة لنا".

(يوسف النصيري - 2m.ma)

مصدر الصورة: Marca

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