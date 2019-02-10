مانشستر سيتي يسحق تشيلسي بسداسية نظيفة

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

سحق مانشستر سيتي منافسه تشيلسي، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، في قمة منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وثأر مانشستر سيتي لنفسه من تشيلسي، الذي أنزل بالسيتيزنز أول خسارة الموسم الحالي، عندما هزمه 2/0 في ديسمبر الماضي، على ملعب ستامفورد بريدج.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 65 نقطة في الصدارة، متقدمًا بالأهداف والنتائج عن ليفربول الذي يملك نفس الرصيد، لكن الريدز لعب مباراة أقل. في حين تجمد رصيد تشيلسي عند 50 نقطة في المركز الخامس.

وتمثّل نتيجة اليوم أفضل استعداد لمانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا، قبل المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية مع تشيلسي، يوم 24 فبراير الحالي.

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