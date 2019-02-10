لاعبو ريال مدريد يثيرون عواصف من الجدل

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (لوتس الزغبي)

أثار قائد ريال مدريد سيرجيو راموس غضب الجمهور عندما أُعجب بصورة تسخر من غريمه أتلتيكو مدريد على انستغرام، ويظهر بالصورة راموس وهو بيحمل طفل رضيع وبإيده زجاجة حليب، وقد جرى تعديل الصورة بالفوتوشوب واستبدال الطفل بشعار أتلتيكو.

فيما ذكر البعض أن ما قام به الدولي الإسباني يدخل في نطاق "المشاداة الكروية"، التي تسبق وتعقب كل مباراة.

ولم يسلم زميله في النادي غاريث بيل من الانتقادات حيث أثارت أثارت طريقة احتفاله بالهدف الثالث، الذي سجله مساء السبت في مرمى أتلتيكو مدريد، جدلا كبيرا على المواقع الاجتماعية بسبب غرابته وتفسيره المبهم.

فبعد تسجيله آخر هدف في المباراة، توجه بيل نحو الجماهير ثم جمع يده اليمنى، ووضع عليها يده اليسرى، الأمر الذي اعتبره أنصار أتلتيكو استفزازا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الحركة التي قام بها بيل يمكن اعتبارها "غير أخلاقية" و"مهينة" في إسبانيا.

من جهتها، قالت صحيفة "آس"، إن لوائح الاتحاد الإسباني تمنع على أي لاعب الاحتفال بطريقة مستفزة.

وتابعت "في حال أعادت لجنة المنافسة في الاتحاد مراجعة اللقطة واعتبرتها مستفزة، فيمكنها آنذاك توقيف غاريث بيل عدة لقاءات، قد تصل إلى 10".

وبالانتقال لأخر تطورات حادثة وفاة لاعبي نادي فلامنغو البرازيلي، فقد كشف "رينالدو بيلوتي" الرئيس التنفيذي للنادي عن أسباب الحريق الذي أودى بحياة 10 لاعبين ناشئين بمركز تدريب تابع للنادي في ريو دي جانيرو.

وقال بيلوتي للصحفيين إن الظروف المناخية القاسية كانت وراء زيادة التيار الكهربائي الذي ربما أشعل الحريق في مركز نينهو دو أوروبو التدريبي على مشارف المدينة.

حيث شب الحريق في الساعات الأولى من صباح الجمعة وذلك بعد يوم من عاصفة مدمرة ضربت ريو دي جانيرو وأودت بحياة ستة أشخاص.

كان أحد الناشئين الذين تمكنوا من الفرار من الحريق قال إنه هرب من المبنى بعدما استيقظ على مشهد النار تشتعل في وحدة التكييف. وجرى نقل ثلاثة شبان للمستشفى للعلاج من إصابات ويرقد أحدهم في حالة خطيرة.

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