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شاهد بالفيديو | صلاح "القناص" يصوب عن بعد.. فكيف مدحه العرب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة 

نشر لاعب ليفربول المصري محمد صلاح على صفحته على انستغرام فيديو أذهل فيه العالم بدقة تصويبه ومهارته العالية ، فهو في البداية استطاع تسديد الكرة في داخل إطار سيارة ، وفي المرة الثانية صوب نحو علبة مشروبات غازية  بحرفية لا تصدق . 

الفيديو نشر أيضاٍ على صفحة أخبار الآن على فيسبوك ، فحظي بتفاعل مهول من قبل المتابعين ، فقد تمت مشاهدته أكثر من 660 أالف مرة ، وأعيد نشره أكثر من 2090 مرة ، وعلق عليه أكثر من 551 متابع . 

التعليقات أشادت بالنجم المصدي الذي يلقبه جمهوره بـ" فخر العرب " 

زهرة الامل علقت " محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الأضواء من الجميع نتيجة " 

أما Yasmeen Hassan فعلقت بفخر "  فخر مصر محمد صلاح انا مش بفهم ف اارياضه كتير بس بفرح لم بشوف عربي وصل والكل بيحبه ويعمل ليه الف حساب" 

حماده باشا ابو سمير علق " حبيب قلبي يا ابو مكه يا غالي وربنا ميحرمني منك ابدن يا رب ويفقق وتوصل لإعلي المراكز" 

بينما Esraa Syأشادت بأداء اللاعب المصري وعلقت " النجاح بيتركز على التعب والعمل والجهد برافوو محمد صلااح انك قدرت توصل لهيك مدا من التركيز "

سندس أيضاً تشعر بالفخر بصلاح Sundus Barakat وعلقت " انا ما كتير بفهم بهالرياضة بس الاحتراف باين وكتير بفرح لما بشوف عربي واصل للشهرة وهالتميز حتى لو مو من بلدي وانشالله باعلى المراتب" 

جيلانا احمد أيضاً تمنت التوفيق لصلاح " أخلاق ومحترم وفخر عرب مصر ربنا يوفقك بحياتك ويكون الا بتعمله مع أهل بلادك في ميزان حسناتك" 

الفيديو الذي نشره صلاح ، وكتب عليه قريباً يبدو أنه سيكون جزءا من إعلان لشركة المشروبات الغازية بيبسي . 

مصدر الصورة : حساب محمد صلاح على انستغرام 

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