بوغبا يسجد على الملعب بعد تسجيل هدف.. هل يؤثر عليه صلاح؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

فاجأ اللاعب الفرنسي بول بوغبا الجماهير عندما سجد في الملعب احتفالًا بهدفه الثاني رفقة فريقه مانشستر يونايتد في شباك فولهام، خلال مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي.

وسجل بوغبا هدفين ومارسيال هدفًا خلال المباراة المقامة السبت .

بوغبا في العادة يحتفل بأهدافه بطريقة رقصة "الداب" أو بأسلوب أكثر جنوناً ، أما سجوده على أرض الملعب فلم يكن متوقعاً ، وأثار الكثير من الجدل ، فهذه الطريقة هي نفسها التي يحتفل بها اللاعب المصري محمد صلاح منافسه في الدوري الانجليزي والذي يلعب لمصلحة ليفربول .

رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا بتحليل سبب تغيير اللاعب الفرنسي لاسلوبه المعتاد ، فقال البعض أنه لا بد بأن محمد صلاح هو من أثر عليه بعد لقائه الأخير به

بينما آخر أشاد بسجدة بوغبا

وآخرون اعتبروه سجود شكر بأن الله أزاح عن قلبه المدرب مورينيو

ووانتهت مباراة اليونايتد مع فولهام بثلاثية نظيفة و يملك مانشستر يونايتد 48 نقطة في المركز الخامس، مقابل 17 نقطة فقط لفولهام في المركز التاسع عشر.

اقرأ أيضاً :

مانشستر يونايتد يعبر محطة فولهام بسهولة

هتافات عنصرية ضد محمد صلاح في لندن