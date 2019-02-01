قطر تتوج ببطولة كأس آسيا بعد فوزها على اليابان

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فاز المنتخب القطري للمرة الأولى في تاريخه ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، بدورتها السابعة عشرة والتي استضافتها دولة الإمارات، بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الجمعة، على المنتخب الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وخلال دقائق المباراة الأخيرة التي اقيمت على أرض ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حاول الفريق الياباني تعديل النتيجة، وسنحت له فرص عديدة ضائعة لم يفلح بتحويلها إلى أهداف.

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