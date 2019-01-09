منها الأنصار السعودي والزمالك.. أندية رفضت ضم صلاح فهل ندمت؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

محمد صلاح اسم لامع تتنافس الفرق اليوم على ضمه لفريقها ، لما يملكه اللاعب المصري من مهارة وحرفية استطاع من خلالها تحقيق العديد من الألقاب كان أخرها أفضل لاعب في إفريقيا، لكن هل كنت تتخيل يوماً أن مشوار صلاح بدأ بالكثير من الرفض .. نعم صحيح ، فالكثير من الفرق التي تتنافس عليه اليوم كانت قد رفضته عندما عرض الانضمام اليها في بداياته ، منها الزمالك المصري والأنصار السعودي وبرشلونة .. اليكم قائمة ببعض الأندية التي "تكبرت " على محمد صلاح

باريس سان جيرمان رفض ضم محمد صلاح

أستون فيلا رفض ضم محمد صلاح



فولهام رفض ضم محمد صلاح

نيوكاسل رفض ضم محمد صلاح

ايفرتون رفض ضم محمد صلاح

برشلونة رفض ضم محمد صلاح

طنطا و بلدية طنطا رفضوا ضم محمد صلاح

الزمالك رفض ضم محمد صلاح ، حيث قال ممدوح عباس رئيس النادي وقتها : اللاعب لا يصلح لكي يلعب في فريق بحجم الزمالك

قام وكيل صلاح بعرضه على نادي “ الأنصار ” السعودي، بعد تألقه في المقاولون، مقابل 170 ألف دولارًا فقط، إلا أن النادي رفض ضمه

هال سيتي رفض ضم محمد صلاح

ستوك سيتي رفض ضم محمد صلاح

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