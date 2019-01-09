محمد صلاح يتوج بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

توج النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي بجائزة أفضل رياضي عربي، في الدورة العاشرة من جوائز محمد بن راشد للإبداع الرياضي.

ويأتي تكريم صلاح بعد يوم من فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، للمرة الثانية على التوالي متفوقا على السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

وقال صلاح بعد تتويجه: "فخور بالجائزة وكل القائمين عليها، شكرا لدبي ولكل القائمين على الحفل، أنا سعيد جدًا بالجوائز الفردية عامة وهذه الجائزة لأنها تساعد الرياضيين على مزيد من التقدم".

وفاز محمد صلاح بجائزة "الرياضي العربي المتميز"، وذلك بسبب اختياره ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم وأوروبا في 2018.

مصدر الصورة: وكالة أنباء الإمارات

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