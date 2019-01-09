عدا لقب أفضل لاعب بإفريقيا.. 6 جوائز عالمية حققها صلاح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

بلا شك استطاع لاعب نادي ليفربول المصري محمد صلاح أن يلفت أنظار العالم بمهاراته متناهية النظير في وقت وجيز ، وأصبح أحد وجوه كرة القدم الأكثر شهرة في العالم .

بالأمس توج محمد صلاح للمرة الثانية على التوالي كأفضل لاعب في إفريقيا ، وهو إنجاز لم يتكرر قبلا لأي لاعب عربي .. سجل محمد صلاح فيه العديد من الانجازات الأخرى نسعرض سوية أهم الجوائز العالمية التي نالها ..

جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2018 للعام الثاني على التوالي

جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2017

جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2017-2018

هداف الدوري الإنجليزي 2017-2018 والهداف التاريخي له برصيد 33 هدف

جائزة الـ BBC لأفضل لاعب أفريقي لعام 2017

جائزة الـ BBC لأفضل لاعب أفريقي لعام 2018 للعام الثاني على التوالي

جائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2018

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