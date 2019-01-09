أشرف الحكيمي يتفوق كأفضل لاعب شاب للعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فاز الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، بجائزة "أفضل لاعب شاب خلال العام الماضي"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي "كاف"، الذي أقيم مساء الثلاثاء الماضي، بالعاصمة السنغالية داكار.

وتمّت آلية التصويت على الجوائز عبر لجنة الاتحاد الأفريقي الفنية، إلى جانب مشاركة إعلاميين ونجوم كرة القدم، فضلاً عن مدربين وممثلين عن الأعضاء الـ54 في الاتحاد الأفريقي للعبة. وبهذا، يكون حكيمي قد تفوق على الإيفواري فرانك كيسييه والنيجيري ويلفريد نيديدي.

ونال مدرب "أسود الأطلس" هيرفي رينار جائزة أفضل مدرب لمنتخب الرجال خلال 2018، إذ أعاد المنتخب المغربي إلى كأس العالم وأهّله إلى نهائيات كأس أفريقيا.

إلى ذلك، فقد فاز فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، بلقب "أفضل رئيس اتحاد محلي في 2018"، الممنوح للاتحاد، لتحقيقه نجاحات غير مسبوقة وتميزه بجدية وكفاءة موظفيه.

وشهدت كذلك التشكيلة المثالية لقارة إفريقيا لعام 2018، تواجد لاعب مغربي، وهو مهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس الإيطالي.

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