ميسي يقترب من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق

أخبار الآن| برشلونة - إسبانيا - (وكالات)

اقترب مهاجم برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تحطيم رقم قياسي جديد، لم يسبقه إليه أي لاعب في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم. وقال موقع "ليجيت" النيجيري إن ميسي سجل، الاثنين، هدفه الـ399 في الليغا، ليقود برشلونة لفوز صعب 2-1 على مستضيفه خيتافي. وكان قد بلغ لاعبون آخرون، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، 400 هدف في كل الدوريات الأوروبية، لكن لا أحد منهم حطم هذا الرقم في بطولة واحدة.

ومنح ميسي التقدم للفريق الكتالوني في الدقيقة 20 من زاوية صعبة بعدما أنقذ الحارس ديفيد سوريا تسديدته الأولى. ويفصل هدف واحد ميسي ليبلغ 400 هدف في تاريخ "الليغا"، مما سيجعله أول لاعب يصل لهذا الرقم. كما يستطيع ميسي، هذه السنة، تحقيق الرقم القياسي بأكبر عدد انتصارات بالدوري الإسباني، حيث يبتعد بـ11 انتصارا فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم حارس مرمى ريال مدريد السابق إيكر كاسياس، الذي حقق 334 انتصارا في الدوري.



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