مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية

أخبار الآن | دكار - السنغال - (وكالات)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم، اختيار مصر لتنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد سحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها.

حيث اجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي، في العاصمة السنغالية دكار، لاختيار البلد المستضيف للبطولة التي يشارك فيه 24 منتخبا. وحصلت مصر على 16 صوتا، مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا، فيما امتنع اتحاد واحد عن التصويت.

وكان على طاولة الاجتماع بلدان مرشحان، هما مصر وجنوب أفريقيا، حيث جرت زيارة الدولتين، في وقت سابق من الشهر الماضي، للوقوف على جاهتزيتهما. وكان "الكاف" أعلن، الاثنين، تقديم موعد اجتماع لجنته التنفيذية إلى الثلاثاء بدلا من الأربعاء.

وكشف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، في ديسمبر، أنه تم تحديد 8 ملاعب لاستضافة مباريات البطولة، إلى جانب ملاعب التدريبات، موضحا أن مصر تقدمت بالملف بعد التشاور مع الدول العربية الأعضاء في الكونفدرالية الأفريقية، والحصول على دعمها وموافقتها.

يشار إلى أن مصر استضافت البطولة القارية الأهم على مستوى المنتخبات 4 مرات آخرها عام 2006، مما يعني أن استضافة العام الحالي ستكون الخامسة، وهو رقم قياسي لم تحققه أي دولة أفريقية.

ما جنوب أفريقيا فاستضافت نسختي أمم أفريقيا 1996 (بدلا من كينيا بعدما امتنعت الأخيرة عن ذلك بسبب صعوبات مالية) و2013 (بدلا من ليبيا).

وفي نوفمبر الماضي، قرر الاتحاد الأفريقي للكرة سحب تنظيم نهائيات "العرس الأفريقي" من الكاميرون، بعدما خلصت تقاريره إلى أن الدولة غير مستعدة لاستضافة "الكان"، بسبب تأخر إنجاز البنى التحتية والملاعب ومخاوف من الوضع الأمني.

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