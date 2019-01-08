شريحة اللحم المغطاة بالذهب تكلف ريبيري غرامة مالية كبيرة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها الفيديو الذي نشره لاعب بايرن ميونخ مارك ريبيري وهو يتنال عشاءه في مطعم تركي فاخر في دبي ،والذي كان عبارة عن قطعة لحم مغطاة بورق الذهب، كثر الجدل والانتقاد للاعب الفرنسي الذي وسمه البعض بالمبذر والمسرف .

لكن الأمر لم ينته هنا ، فقد اندفع ريبري وأخذ يرد على منتقديه ، على نحو غير لائق ، كان أحدها رده على صحفية فرنسية تدعى اودري بولفارعلقت على الفيديو بالقول : " سيد ريبري إذا لم يكن لديك ما تفعله بمالك ، فإن في العالم الكثير من القضايا الانسانية التي تحتاج دعماً "

فرد عليها آوردي بالقول " اودري بولفار ، أفعل ما أشاء بمالي.. بنظاراتك التي تكلف 3 الاف دولار ، أتمنى أن تكوني قادرة على رؤية مستقبل مهني أفضل مما أنت عليه ، وتعتبرين به نفسك صحفية "

نادي بايرن ميونخ استاء من أسلوب مارك ريبري ، فصرح بأنه غير راضي عن أخلاق لاعبه وأنه سيقوم بتغريمه .

ونشر الشيف الملقب "بعاشق الملح" على حساب المطعم الخاص فيديو لزيارة لاعب بايرن ميونيخ الألماني للمطعم في مدينة دبي، وظهر ريبيريوهو يشاهد تقطيع شرائح اللحم المطلية بالذهب، قبل أن يقوم برش الملح عليها بنفسه.

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