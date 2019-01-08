سولاري يدافع عن مودريتش

أخبار الآن| مدريد - إسبانيا - (وكالات)

قال الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد،في مؤتمر صحفي إن الفريق سيلعب مباراة الغد أمام ليجانيس في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بكل حماس.

مضيفاً بأنهم سيواصلون العمل من أجل التحسن وخاصة من جانب تسجيل الأهداف، كما دافع سولاري عن لاعب الوسط لوكا مودريتش، بأن كلماته قد حُرفت لأنه كان يتحدث بلغة ليست هي الأولى بالنسبة له، لكن ما قاله حول زيادة الدقة والتركيز في بداية المباريات أمر صحيح". ووصفه بالذكي داخل الملعب وخارجه، وهذا سبب فوزه بالكرة الذهبية.

وتابع سولاري: "سنواجه الأمر بكل حماس، كما هو الحال في جميع المسابقات التي نخوضها، علينا أن نلعب مثلما لعبنا أمام مليلية، الكأس بطولة جميلة جدًا ويجب أن نكون حذرين في الدقائق الأولى، علينا أن نكون أكثر حسمًا وأن نضع كل طاقتنا في المباراة من أجل الفوز"

وعن الوافد الجديد إبراهيم دياز، قال: "أراه جيدًا، سعيد لوجوده هنا معنا، ومن الجيد أن يرتدي الرقم الذي كنت أرتديه (21)، سنرى إن كان جاهزًا للقاء الغد أم لا".



وحول الانتقادات التي وجهها وكذلك بعض اللاعبين للتحكيم بسبب عدم الاستعانة بتقنية الفيديو في مباراة سوسييداد، قال: "يجب أن تكون القواعد واضحة، هناك أشياء لا أفهمها كمتفرج، إنه شيء جديد وسوف يحتاج للوقت كي يصل إلى حد الكمال، ما فعله اللاعبون ليس شكوى بل دفاع عن النفس، وهذا حق مشروع".



وسئل عن تدريب ريال مدريد، فأجاب: "هذا العمل بمثابة الأعجوبة، إنه شرف عظيم وامتياز في هذه المهنة، أرى نفس التفاني بين جميع الأعضاء، من اللاعبين وحتى عمال الحدائق".



وحول تكرار إصابات اللاعب الويلزي جاريث بيل، علق: "إنها أشياء نحلها بخصوصية تامة".



واختتم: "لا يهمني شرح سياسة النادي في الانتقالات، نحن ما عليه الآن ونعمل معًا لتحقيق الأهداف".

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