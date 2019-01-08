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السعودية تقسو على كوريا الشمالية بكأس آسيا

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

تمكن المنتخب السعودي من تحقيق انتصار كبير بفوزه أربعة مقابل صفر على نظيره الكوري الشمالي، خلال المباراة التي انتهت قبل قليل، في ملعب “مكتوم بن راشد”، بدبي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2019.

هذا.. وافتتح المنتخب العراقي مسيرته في بطولة كأس آسيا 2019 بفوز صعب على نظيره الفيتنامي 3-2، بملعب مدينة الشيخ زايد الرياضية في أبوظبي، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالبطولة التي تستضيفها الإمارات.

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#رياضة #كأس آسيا #كوريا الشمالية #السعودية

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