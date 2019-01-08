الإيطالي زاناردي يعود للسباقات متحديا الإعاقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فاز السائق الإيطالي، أليكس زاناردي، مرتين بلقب بطولة إندي كار للسيارات وذلك في موسمي 1997 و 1998 كما شارك الايطالي في بطولة الفورمولا واحد للسيارات بين 1991 و 1994 وعاد مرة أخرى لها في 1999.

غير أن مشوار زاناردي في سباقات السيارات توقف عام 2001 عندما سقط ضحية لحادث تصادم عنيف في ألمانيا عند مشاركته في سباق لبطولة إندي كار وأدى ذلك الحادث إلى بتر ساقيه. وعاد أليكس زاناردي لسباقات السيارات ليشارك في سباق دايتونا للتحمل لكنه لن يستخدم ساقيه الاصطناعيتين بل سيستخدم مقودا خاصا.

ومر الايطالي بفترة نقاهة طويلة الأمد وتم تركيب ساقين اصطناعيتين بدل ساقيه المبتورتين لكنه لم يكن سعيدا بهما وقام بدلا عن ذلك بصناعة ساقين اصطناعيتين.

وليست هذه أول عودة لزاناردي لسباقات السيارات فقد شارك بعد عامين من ذلك الحادث في سباق لبطولة العالم لسيارات الصالون عام 2003 كما قاد مرة أخرى سيارة البي ام دبليو في تلك البطولة عام 2009. كما يأمل زاناردي المشاركة في منافسات الدراجات في بارالمبياد طوكيو لعام 2020.

إقرأ أيضا:

الأرجنتيني مارتينو مدربا جديدا لمنتخب المكسيك