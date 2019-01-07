رسمياً.. ريال مدريد يعلن ضم دياز من مانشستر سيتي

أخبار الآن| مدريد - اسبانيا - (رويترز)

اعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسمياً ضم النجم الشاب براهيم دياز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي

ولم يوضح ريال التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أنه دفع نحو 15 مليون جنيه استرليني (19 مليون دولار).

وسيخضع دياز للكشف الطبي يوم الاثنين قبل تقديمه رسميا باستاد سانتياغو برنابيو.

ومن المقرر أن يكون دياز دعامة قوية للفريق الأول بنادي ريال مدريد فعلى الرغم من صغر عمره إلا أنه سوف ينضم للعمل فوراً مع الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب الفريق عقب النجاح في حسم مفاوضات ضمه رسمياً مع ناديه.

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