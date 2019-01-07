أومري سيغيب عن باقي مباريات نسور قاسيون

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعرب أسامة أومري، لاعب المنتخب السوري، عن حزنه العميق لغيابه عن مباريات نسور قاسيون في بطولة كأس أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات حاليا.



وقال أومري عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" بأنه سيغيب عن باقي مباريات المنتخب بسبب قطع في الرباط الصليبي بعد أن خرج مصاباً من مباراة بلاده مع فلسطين يوم أمس.





كما قال: "الحمد لله على كل حال، شكرا لإخواني اللاعبين والجمهور السوري الغالي، وكل من بادر بالسؤال عني والاطمئنان على حالتي".



وتابع: "التشخيص الطبي أظهر إصابتي بقطع في الرباط الصليبي، وبالتالي سأغيب عن باقي مباريات المنتخب في كأس آسيا، لكن إخواني اللاعبين سيتخطون ذلك بإذن الله، وسيحققون نتائج مشرفة تفرح ملايين السوريين في المباريات القادمة".



وختم: "أتمنى من جماهيرنا الغالية الدعم والوقوف مع المنتخب، وإن شاء لله التأهل للدور الثاني يكون حليفنا" .



يذكر أن المنتخب السوري تعادل سلبيا مع نظيره الفلسطيني، فيما يتصدر منتخب الأردن المجموعة الثانية بعد فوزه على أستراليا بهدف وحيد

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