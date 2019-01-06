زيدان المرشح الأبرز لخلافة أليغري

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن المدير الفني الفرنسي السابق لنادي ​ريال مدريد​، ​زين الدين زيدان​، سيكون مدربًا ليوفنتوس الإيطالي​، الموسم المقبل، خلفا للإيطالي ​ماسيميليانو أليغري​. وأن الفرنسي مُتحمس للفكرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أليغري يخوض حاليا موسمه الأخير مع يوفنتوس، على الرغم من أن عقده مع السيدة العجوز، ينتهي في عام 2020

وكما أشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي سابقاً نقلًا عن تقارير إسبانية إلى أن انضمام كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، رفع من أسهم زيدان، ليكون مدربًا للبيانكونيري، حال قرر المدرب الإيطالي الرحيل أو إذا فشل في الفوز بدوري الأبطال.

ووفقًا لصحف إسبانية، فإن زيدان رفض عددًا من العروض بالدوري الإنجليزي الممتاز الصيف الماضي، كما أنه ارتبط بتدريب مانشستر يونايتد خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان أليغري قد كشف عن رفضه فرصة لتدريب ريال مدريد الإسباني، حيث أكد أنه قرر احترام وعده لإدارة البيانكونيري بالاستمرار مع الفريق

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والجدير بالذكر أن زيدان لعب في السابق مع يوفنتوس،من عام 1996 وحتّى عام 2001.

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