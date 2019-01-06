تشيلسي مستعد لتقديم50 مليونا لضم مهاجم سان جيرمان كافاني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

قالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن تشيلسي يستعد لتقديم 50 مليون إسترليني، من أجل التعاقد مع المهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني، من باريس سان جيرمان.

يسعى الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، بهذه الصفقة تدعيم خط هجوم الفريق الذي يعاني من ضعف كبير من الناحية التهديفية هذا الموسم.



ويعاني تشيلسي من قلة تسجيل الأهداف هذا الموسم، حيث يعد البلوز الأقل إحرازا للأهداف من بين الفرق الـ6 الكبرى في البريميرليج، بعد أن سجل لاعبوه 38 هدفا فقط في 21 مباراة حتى الآن.



ويرى ساري أن كافاني الأنسب لتدعيم هجوم الفريق، لا سيما أن المهاجم صاحب الـ31 عاما، أحرز 324 هدفا في 519 مباراة خاضها في مسيرته حتى الآن.



وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى إمكانية رحيل كافاني عن سان جيرمان، خاصة أن عقده مع الفريق ينتهي في صيف عام 2020.



ويأمل باريس سان جيرمان، الحصول على أموال خلال الفترة المقبلة، لتجنب عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب اختراق قوانين اللعب المالي النظيف.



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