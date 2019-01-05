عاجل

مانشستر يونايتد يواصل إنتصاراته ويفوز في كأس الاتحاد

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)  

واصل فريق مانشستر يونايتد سلسلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه بتشكيلة احتياطية على ريدينغ، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، السبت.

أحرز الأهداف خوان ماتا من ركلة جزاء ، ثم أضاف لوكاكو الهدف الثاني للشياطين الحمر.

وانضم إلى مانشستر يونايتد في الدور الرابع، وست هام يونايتد الذي تغلب 2-صفر على برمنغهام سيتي المنافس في الدرجة الثانية باستاد لندن، في أول ظهور لسمير نصري مع فريقه الجديد، بعد انتهاء فترة إيقافه لمدة 18 شهرا بسبب تناول المنشطات.
 

 

اقرا ايضا

الإمارات تستضيف البحرين في افتتاح كأس آسيا

#مانشستر يونايتد #خوان ماتا #لوكاكو #كأس الاتحاد الإنكليزي

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...