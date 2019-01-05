مانشستر يونايتد يواصل إنتصاراته ويفوز في كأس الاتحاد

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

واصل فريق مانشستر يونايتد سلسلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه بتشكيلة احتياطية على ريدينغ، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، السبت.



أحرز الأهداف خوان ماتا من ركلة جزاء ، ثم أضاف لوكاكو الهدف الثاني للشياطين الحمر.



وانضم إلى مانشستر يونايتد في الدور الرابع، وست هام يونايتد الذي تغلب 2-صفر على برمنغهام سيتي المنافس في الدرجة الثانية باستاد لندن، في أول ظهور لسمير نصري مع فريقه الجديد، بعد انتهاء فترة إيقافه لمدة 18 شهرا بسبب تناول المنشطات.



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