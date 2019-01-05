مارادونا يخضع لجراحة عاجلة بسبب تدهور خصير في صحته !

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

في تدهور مفاجئ نُقل دييغو أرماندو مارادونا، مدرب فريق دورادوس المكسيكي، إلى إحدى العيادات في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.



وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن الأطباء اكتشفوا نزيفا داخليا في معدة مارادونا، أثناء إجراء فحوصات روتينية، من ضمنها فحص بالمنظار لمعدته، بسبب إجراء عملية جراحية سابقة فيها.



وأكدت الصحيفة أنه من المقرر أن يخضع أسطورة الكرة الأرجنتينية، لعملية جراحية عاجلة، بعد اكتشاف حالة النزيف، وذلك خوفا من تفاقمها.



ويتواجد المدرب الأرجنتيني حاليا في عيادة أوليفوس في العاصمة بوينس آيرس، برفقة أبنائه جيانينا ويانا ودييجو جونيور.



يذكر أن دورادوس المكسيكي، أعلن اليوم الجمعة، استمرار المدرب الأرجنتيني في قيادة الفريق لموسم آخر.



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