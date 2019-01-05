مارادونا يخرج من المستشفى بعد إصابته بنزيف داخلي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت دالما، ابنة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، إنه خرج من المستشفى بعد إصابته بنزيف داخلي في المعدة , تم اكتشافه أثناء خضوعه لفحوص اعتيادية وانه بخير.

وأشار مصدر آخر إلى أن مارادونا، الذي غادر المستشفى دون التحدث لوسائل الاعلام، قد يخضع للمزيد من الفحوص في وقت لاحق.

ونقل مارادونا (58 عاما) إلى مستشفى بالأرجنتين، الجمعة، بعد أن اكتشف الأطباء المشكلة أثناء خضوعه لفحوص قبل عودته إلى المكسيك، التي يتولى فيها تدريب فريق دورادوس دي سينالوا، المنتمي لدوري الدرجة الثانية.

وذكر مصدر مقرب من عائلة مارادونا لرويترز أن المشكلة لم تكن كبيرة وأن لاعب بوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي السابق الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986، لم يكن في حالة خطيرة.

ويعود تاريخ آخر أزمة مرضية ألمت باللاعب الأرجنتيني إلى كأس العالم 2018 في روسيا بعد ان التقطت له صور في المقصورة وهو يتلقى مساعدة للوقوف على قدميه والنهوض من مقعده خلال فوز الأرجنتين 2-1على نيجيريا لتبلغ دور 16، قبل أن تودع البطولة بالخسارة أمام فرنسا، التي توجت باللقب في نهاية المطاف.

ودخل المستشفى في 2004 بسبب أزمة قلبية حادة ومشكلات في التنفس بسبب تعاطيه الكوكايين. وخضع لاحقا لعلاج من تعاطي المخدرات في كوبا والأرجنتين، قبل أن يخضع لجراحة للالتفاف حول جزء من المعدة (تدبيس) ساعدته في إنقاص وزنه في 2005.

وفي 2007 خضع مارادونا لفحص في مركز طبي ببوينوس آيرس لمساعدته في التغلب على مشكلات تعاطي الكحول.

وفي الآونة الأخيرة، سار متكئا على عكازين بسبب مشكلات في ركبتيه.

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