لماذا طارد الأمن مدافع مانشستر داخل الملعب! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

بسبب ارتداء بنجامين ميندي ملابس غير رياضية ودخوله أرض الملعب بشكل مفاجئ وسريع دون تنسيق مع أفراد الأمن، حاول عدد منهم اللحاق به على اعتبار أنه مشجع اقتحم أرضية الملعب قادما من المدرجات، للوصول إلى اللاعبين.

و اقتحم مدافع مانشستر سيتي الفرنسي المصاب ميندي المستطيل الأخضر لمشاركة زملائه فرحة الفوز على المتصدر ليفربول في الدوري الإنجليزي وكان في انتظاره رجال الأمن.

ولم تتوقف المطاردة إلا بعد أن أدرك رجال الأمن هوية ميندي، الذي كان يرتدي سترة برتقالية واحتضن زملاءه في مانشستر سيتي، واحتفل معهم بعد الفوز الصعب في مباراة إسقاط المتصدر ضمن منافسات الجولة الـ21 في ملعب "الاتحاد".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل وصافة الترتيب برصيد 50 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي.

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