للمرة الأولى.. ديربي تونس خارج العاصمة

أخبار الآن | تونس - تونس (صحف)

يقام ديربي العاصمة التونسية بين الفريقين الأكثر إشعاعاً النادي الأفريقي والترجي التونسي خارج العاصمة تونس للمرة الأولى، اذ سيجري غداً بملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير بالساحل التونسي والسبب هو أن كل ملاعب العاصمة وعددها 6 غير قادرة على احتضان الديربي الذي يبقى الحدث الرياضي الأبرز في العاصمة.

في هذا السياق قال رئيس الرابطة التونسية التي تشرف على تنظيم المباريات إن قرار تعيين الديربي بمدينة المنستير قد اتخذ لاستحالة تعيينه في العاصمة وأن الرابطة قد انتظرت الترجي التونسي بوصفه المضيف لاختيار ملعب لكنه تأخر عن الموعد المحدد.

هذا وتلقى الترجي التونسي، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشأن حرمان الثنائي أنيس البدري وحسين الربيع، من المشاركة مع الفريق في أول مباراة رسمية له، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وكان ثنائي الترجي التونسي، تعرض للطرد في لقاء الفريق مع جوادالاخارا المكسيكي، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، بكأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا بالإمارات.

وسيغيب الثنائي عن مباراة الديربي أمام الإفريقي، الأحد المقبل، والتي ستشهد أيضا غياب هيثم الجويني، لأسباب صحية.

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