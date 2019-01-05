قيمة صلاح الأغلى في انكلترا والرابعة عالميا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

احتل محمد صلاح لاعب ليفربول المركز الرابع عالميًا والأول على مستوى لاعبي الدوري الانكليزي فيما يخص القيمة السوقية، وفقًا للدراسة التي قامت بها شركة "كيه بي إم جي" الهولندية.

وبلغت قيمة محمد صلاح 168 مليون و 300 ألف يورو، بينما بلغت قيمة نيمار دا سيلفا229.1 مليون يورو، واحتل مبابي زميله في باريس سان جيرمان، ولاعب المنتخب الفرنسي المركز الثاني بقيمة 215 مليون، وميسي جاء في المركز الثالث بـ203.3 مليون.

قام خبراء المال في شركة "كيه بي إم جي" بانشاء معيار لتقييم أفضل اللاعبين على مستوى أندية أوروبا، ليحصل المصري محمد صلاح على المركز الرابع، فيما جاء نيمار دا سيلفا في المركز الأول.

أتى هاري كين في المركز الثاني على مستوى لاعبي الدوري الانجليزي والخامس على مستوى العالم بقيمة 151.1 مليون، وبعده هازارد في المركز السادس عالميًا بقيمة 148.2 مليون.

وغاب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم حيث احتل المركز الـ12 في الترتيب بقيمة 107.3، وهو مبلغ أعلى من الذي دفعه يوفنتوس الصيف الماضي من أجل الحصول على خدماته من ريال مدريد.

أول إفريقي أتى في القائمة بعد محمد صلاح هو ساديو مانى زميله في ليفربول ولاعب منتخب السنغال وبلغت قيمته 87.3 مليون، وأتى في المركز 23، أما رياض محرز فيحتل المركز الـ43 عالميًا والثالث إفريقيًا بقيمة 68.1 مليون.

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